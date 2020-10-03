Сразу 2 рекорда: в Украине за сутки более 4660 новых больных и 92 смерти от COVID-19

По состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, в Украине было 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 4 661 новый случай коронавирса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом за сутки из больниц выписаны 2146 пациентов, а 92 человека скончались, что также является рекордным показателем.
Указано, что всего было проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 6 554 случая;
Волынская область — 8 455 случаев;
Днепропетровская область — 6 719 случаев;
Донецкая область — 3 864 случая;
Житомирская область — 6 468 случаев;
Закарпатская область — 10 105 случаев;
Запорожская область — 4 401 случай;
Ивано-Франковская область — 14 093 случая;
Кировоградская область — 1 158 случаев;
город Киев — 24 043 случая;
Киевская область — 9 591 случай;
Львовская область — 21 032 случая;
Луганская область — 1 207 случаев;
Николаевская область — 3 490 случаев;
Одесская область — 14 379 случаев;
Полтавская область — 2 727 случаев;
Ровенская область — 12 956 случаев;
Сумская область — 4 908 случаев;
Тернопольская область — 14 167 случаев;
Харьковская область — 20 104 случая;
Херсонская область — 1 340 случаев;
Хмельницкая область — 6 647 случаев;
Черновицкая область — 14 966 случаев;
Черкасская область — 4 430 случаев;
Черниговская область — 4 518 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.
Ранее сообщалось, что у главы партии "Слуга народа" народного депутата Украины Александра Корниенко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.