Происшествия 1 час назад

Сразу 2 рекорда: в Украине за сутки более 4660 новых больных и 92 смерти от COVID-19

При этом за сутки выписаны 2146 пациентов

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

По состоянию на 9:00 субботы, 3 октября, в Украине было 222 322 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 353 летальных, 98 737 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 4 661 новый случай коронавирса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом за сутки из больниц выписаны 2146 пациентов, а 92 человека скончались, что также является рекордным показателем.

Указано, что всего было проведено 2 362 857 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 6 554 случая;

Волынская область — 8 455 случаев;

Днепропетровская область — 6 719 случаев;

Донецкая область — 3 864 случая;

Житомирская область — 6 468 случаев;

Закарпатская область — 10 105 случаев;

Запорожская область — 4 401 случай;

Ивано-Франковская область — 14 093 случая;

Кировоградская область — 1 158 случаев;

город Киев — 24 043 случая;

Киевская область — 9 591 случай;

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Львовская область — 21 032 случая;

Луганская область — 1 207 случаев;

Николаевская область — 3 490 случаев;

Одесская область — 14 379 случаев;

Полтавская область — 2 727 случаев;

Ровенская область — 12 956 случаев;

Сумская область — 4 908 случаев;

Тернопольская область — 14 167 случаев;

Харьковская область — 20 104 случая;

Херсонская область — 1 340 случаев;

Хмельницкая область — 6 647 случаев;

Черновицкая область — 14 966 случаев;

Черкасская область — 4 430 случаев;

Черниговская область — 4 518 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 октября в Центр поступило 4 916 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 289 416 сообщений о подозрении на COVID-19.

Ранее сообщалось, что у главы партии "Слуга народа" народного депутата Украины Александра Корниенко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

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