Глава "Слуги народа" заразился коронавирусом

У главы партии "Слуга народа" народного депутата Украины Александр Корниенко диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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По словам нардепа, он пренебрегал мерами безопасности и гигиены.

"Не буду говорить за всех, но я, честно говоря, грешил и нарушением масочного режима, и пренебрежением санитайзером и перчатками", — написал Корниенко.

При этом, диагноз ему поставили не сразу. Корниенко рассказал, что симптомов, кроме температуры, у него не было. ПЦР-тест показал отрицательный результат.

Однако депутат все же обратился к пульмонологу.

"Мне сделали КТ с выводом "похоже на ковид-19", после чего я сразу самоизолировался. Три дня я находился в состоянии "ковида Шредингера". Какие-то симптомы похожи: хуже с обонянием и вкусами. Каких-то вообще нет, например, кашля. С одной стороны, мерилом правды есть тест, а он — отрицательный. С другой, на КТ картина похожа", — рассказал он.

Корниенко отметил, что окончательно установить диагноз удалось только сегодня.

"Врачи говорят, что это сейчас частая история, когда ПЦР ничего не показывает — а потом антитела есть", — написал депутат.

Ранее стало известно, что у народного депутата Украины от фракции "Европейская солидарность" Яны Зинкевич второй раз обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19.

Напомним, пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.

Перед этим руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.