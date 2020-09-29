Происшествия 1 час назад

У экс-президента Порошенко обнаружили коронавирус

Политик вынужден сделать перерыв в поездках по регионам и будет лечиться дома

Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko
Петр Порошенко. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко получил положительный тест на коронавирусную болезнь COVID-19.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook.

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"Получил положительный тест на Covid. Не вовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам", — написал он в соцсети.

Бывший президент также рассказал, что за шесть последних лет уже привык переносить болезни на ногах.

"Но эта более коварная. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление", — отметил Порошенко.

При этом политик призвал всех украинцев беречь себя.

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Ранее руководитель партии "Голос" Кира Рудык сообщила, что получила положительный тест на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 29 сентября, в Украине было 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 3 627 новых случаев коронавируса, 1 797 человек выздоровели, а 69 — умерли.

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