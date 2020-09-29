В Украине за сутки зафиксировали более 3 600 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 29 сентября, в Украине было 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 627 новых случаев коронавируса, 1 797 человек выздоровели, а 69 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 250 676 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 6 062 случая;
Волынская область — 7 911 случаев;
Днепропетровская область — 5 551 случай;
Донецкая область — 3 132 случая;
Житомирская область — 5 826 случаев;
Закарпатская область — 9 735 случаев;
Запорожская область — 3 895 случаев;
Ивано-Франковская область — 13 577 случаев;
Кировоградская область — 1 090 случаев;
город Киев — 22 559 случаев;
Киевская область — 8 996 случаев;
Львовская область — 20 085 случаев;
Луганская область — 1 000 случаев;
Николаевская область — 3 074 случая;
Одесская область — 13 350 случаев;
Полтавская область — 2 107 случаев;
Ровенская область — 12 302 случая;
Сумская область — 4 008 случаев;
Тернопольская область — 13 303 случая;
Харьковская область — 18 129 случаев;
Херсонская область — 1 084 случая;
Хмельницкая область — 5 896 случаев;
Черновицкая область — 14 280 случаев;
Черкасская область — 3 881 случай;
Черниговская область — 4 099 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 29 сентября в центр поступило 3 910 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 270 678 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, утром 28 сентября в Украине фиксировали 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 996 летальных, а 88 453 пациента выздоровели.