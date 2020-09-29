В Украине за сутки зафиксировали более 3 600 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 29 сентября, в Украине было 204 932 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4 065 летальных, 90 250 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 627 новых случаев коронавируса, 1 797 человек выздоровели, а 69 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 250 676 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 6 062 случая;

Волынская область — 7 911 случаев;

Днепропетровская область — 5 551 случай;

Донецкая область — 3 132 случая;

Житомирская область — 5 826 случаев;

Закарпатская область — 9 735 случаев;

Запорожская область — 3 895 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 577 случаев;

Кировоградская область — 1 090 случаев;

город Киев — 22 559 случаев;

Киевская область — 8 996 случаев;

Львовская область — 20 085 случаев;

Луганская область — 1 000 случаев;

Николаевская область — 3 074 случая;

Одесская область — 13 350 случаев;

Полтавская область — 2 107 случаев;

Ровенская область — 12 302 случая;

Сумская область — 4 008 случаев;

Тернопольская область — 13 303 случая;

Харьковская область — 18 129 случаев;

Херсонская область — 1 084 случая;

Хмельницкая область — 5 896 случаев;

Черновицкая область — 14 280 случаев;

Черкасская область — 3 881 случай;

Черниговская область — 4 099 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 29 сентября в центр поступило 3 910 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрированы 270 678 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, утром 28 сентября в Украине фиксировали 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 996 летальных, а 88 453 пациента выздоровели.