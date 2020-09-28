В Украине зафиксирован 2 671 новый случай заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 28 сентября, в Украине зафиксировано 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 996 летальных, а 88 453 пациента выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 2 671 новый случай. С начала пандемии проведено 2 226 508 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). За сутки выздоровел 571 пациент.
На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в Украине выглядит следующим образом:
Винницкая область — 5 974 случая;
Волынская область — 7 775 случаев;
Днепропетровская область — 5 351 случай;
Донецкая область — 3 046 случаев;
Житомирская область — 5 779 случаев;
Закарпатская область — 9 654 случая;
Запорожская область — 3 773 случая;
Ивано-Франковская область — 13 445 случаев;
Кировоградская область — 1 077 случаев;
город Киев — 22 143 случаи;
Киевская область — 8 854 случая;
Львовская область — 19 916 случаев;
Луганская область — 979 случаев;
Николаевская область — 3 011 случаев;
Одесская область — 13 079 случаев;
Полтавская область — 1 972 случая;
Ровенская область — 12 145 случаев;
Сумская область — 3 813 случаев;
Тернопольская область — 13 139 случаев;
Харьковская область — 17 703 случаи;
Херсонская область — 1 062 случая;
Хмельницкая область — 5 747 случаев;
Черновицкая область — 14 113 случаев;
Черкасская область — 3 759 случаев;
Черниговская область — 3 996 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 28 сентября по Центра поступило 2 576 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 266 768 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, в Украине зафиксировано 3 833 новых случая коронавируса, что является рекордом по количеству новых больных в сутки.