В Украине зафиксирован 2 671 новый случай заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 28 сентября, в Украине зафиксировано 201 305 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых 3 996 летальных, а 88 453 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки зафиксирован 2 671 новый случай. С начала пандемии проведено 2 226 508 тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). За сутки выздоровел 571 пациент.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусной болезнью в Украине выглядит следующим образом:

Винницкая область — 5 974 случая;

Волынская область — 7 775 случаев;

Днепропетровская область — 5 351 случай;

Донецкая область — 3 046 случаев;

Житомирская область — 5 779 случаев;

Закарпатская область — 9 654 случая;

Запорожская область — 3 773 случая;

Ивано-Франковская область — 13 445 случаев;

Кировоградская область — 1 077 случаев;

город Киев — 22 143 случаи;

Киевская область — 8 854 случая;

Львовская область — 19 916 случаев;

Луганская область — 979 случаев;

Николаевская область — 3 011 случаев;

Одесская область — 13 079 случаев;

Полтавская область — 1 972 случая;

Ровенская область — 12 145 случаев;

Сумская область — 3 813 случаев;

Тернопольская область — 13 139 случаев;

Харьковская область — 17 703 случаи;

Херсонская область — 1 062 случая;

Хмельницкая область — 5 747 случаев;

Черновицкая область — 14 113 случаев;

Черкасская область — 3 759 случаев;

Черниговская область — 3 996 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 сентября по Центра поступило 2 576 сообщений о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года зарегистрирован 266 768 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, в Украине зафиксировано 3 833 новых случая коронавируса, что является рекордом по количеству новых больных в сутки.