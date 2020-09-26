Происшествия 1 час назад

Рекорд побит: в Украине за сутки зафиксировали 3833 новых случая коронавируса

При этом за сутки из больниц были выписаны 1 740 пациентов, а 76 человек скончались от усложнений, вызванных COVID-19

Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images
Пандемия Covid-19. Фото: Getty Images

По состоянию на 9:00 субботы, 26 сентября, в Украине было 195 504 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 903 летальные, 86 873 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 833 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом за сутки из больниц были выписаны 1 740 пациентов, а 76 человек скончались от усложнений, вызванных COVID-19.

Указано, что всего было проведено 2 189 926 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5 784 случая;

Волынская область — 7 500 случаев;

Днепропетровская область — 5 118 случаев;

Донецкая область — 2 964 случая;

Житомирская область — 5 531 случай;

Закарпатская область — 9 580 случаев;

Запорожская область — 3 568 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 212 случаев;

Кировоградская область — 1 069 случаев;

город Киев — 21 492 случая;

Киевская область — 8 571 случай;

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Львовская область — 19 636 случаев;

Луганская область — 938 случаев;

Николаевская область — 2 875 случаев;

Одесская область — 12 734 случая;

Полтавская область — 1 844 случая;

Ровенская область — 11 928 случаев;

Сумская область — 3 549 случаев;

Тернопольская область — 12 863 случая;

Харьковская область — 16 870 случаев;

Херсонская область — 1 000 случаев;

Хмельницкая область — 5 531 случай;

Черновицкая область — 13 902 случая;

Черкасская область — 3 570 случаев;

Черниговская область — 3 875 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 26 сентября в Центр поступило 4 131 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 261 101 сообщение о подозрении на коронавирус.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 25 сентября, опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

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