Пандемия коронавируса: Украина обновила перечень стран "красной зоны" (СПИСОК)

Министерство здравоохранения Украины в пятницу, 25 сентября, опубликовало список стран "красной" и "зеленой" зон по уровню распространения коронавируса.

При возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на COVID-19, сообщается на сайте Минздрава.

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По данным ведомства, в "красную зону" попали: Черногория, США, Молдова, Бразилия, Колумбия, Израиль, Франция, Чехия, Мальдивы, Люксембург, Испания, Аргентина, Бельгия и другие страны.

В то же время в "зеленой зоне" оказалась Украина, а также Хорватия, Албания, Турция, Китай, Германия, Грузия и другие государства.

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Тем временем Израиль решил с понедельника, 28 сентября, усилить карантин из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Более того, 25 сентября правительство Израиля ввело ограничения на вылеты из страны. За несколько часов до вступления в силу новых ограничений министр транспорта Мири Регев заявила, что небо останется частично открытым.

Указано, что заграничные авиарейсы продолжат отправляться из аэропорта "Бен-Гурион". Однако вылететь из страны смогут те, кто успел купить авиабилет до 14:00 пятницы. Те, кто приобрел билеты после вступления в силу ограничения, уже не смогут вылететь из страны.

При этом Регев добавила, что граждане Израиля смогут беспрепятственно возвращаться в страну.

Ранее Государственная комиссия ТЭБ и ЧС обновила карантинные зоны на территории Украины.