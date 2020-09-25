В Украине за сутки зафиксировали более 3 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 25 сентября, в Украине было 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 827 летальных, 85 133 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 565 новых случаев коронавируса, 1 675 пациентов выписаны, а 70 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 156 653 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5 653 случая;

Волынская область — 7 362 случая;

Днепропетровская область — 4 917 случаев;

Донецкая область — 2 851 случай;

Житомирская область — 5 403 случая;

Закарпатская область — 9 490 случаев;

Запорожская область — 3 428 случаев;

Ивано-Франковская область — 13 080 случаев;

Кировоградская область — 1 052 случая;

город Киев — 21 045 случаев;

Киевская область — 8 430 случаев;

Львовская область — 19 465 случаев;

Луганская область — 894 случая;

Николаевская область — 2 782 случая;

Одесская область — 12 470 случаев;

Полтавская область — 1 752 случая;

Ровенская область — 11 774 случая;

Сумская область — 3 474 случая;

Тернопольская область — 12 579 случаев;

Харьковская область — 16 490 случаев;

Херсонская область — 954 случая;

Хмельницкая область — 5 361 случай;

Черновицкая область — 13 736 случаев;

Черкасская область — 3 459 случаев;

Черниговская область — 3 770 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 25 сентября в Центр поступило 3 793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее в Украине обновили карантинные зоны. Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 28 сентября, в течение двух недель.