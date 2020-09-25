В Украине за сутки зафиксировали более 3 500 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 25 сентября, в Украине было 191 671 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 3 827 летальных, 85 133 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 565 новых случаев коронавируса, 1 675 пациентов выписаны, а 70 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 156 653 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 5 653 случая;
Волынская область — 7 362 случая;
Днепропетровская область — 4 917 случаев;
Донецкая область — 2 851 случай;
Житомирская область — 5 403 случая;
Закарпатская область — 9 490 случаев;
Запорожская область — 3 428 случаев;
Ивано-Франковская область — 13 080 случаев;
Кировоградская область — 1 052 случая;
город Киев — 21 045 случаев;
Киевская область — 8 430 случаев;
Львовская область — 19 465 случаев;
Луганская область — 894 случая;
Николаевская область — 2 782 случая;
Одесская область — 12 470 случаев;
Полтавская область — 1 752 случая;
Ровенская область — 11 774 случая;
Сумская область — 3 474 случая;
Тернопольская область — 12 579 случаев;
Харьковская область — 16 490 случаев;
Херсонская область — 954 случая;
Хмельницкая область — 5 361 случай;
Черновицкая область — 13 736 случаев;
Черкасская область — 3 459 случаев;
Черниговская область — 3 770 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 25 сентября в Центр поступило 3 793 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 256 970 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее в Украине обновили карантинные зоны. Новое зонирование начинает действовать с понедельника, 28 сентября, в течение двух недель.