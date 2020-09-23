Киев до марта останется в карантинной зоне — глава Госпотребслужбы

Киев, скорее всего, останется в "оранжевой" карантинной зоне до марта. Об этом заявил начальник Госпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, сейчас наблюдается стабилизация ситуации, поскольку заканчивается период отпусков и "те, кто был инфицирован 1 сентября, уже прошли инкубационный период", но в дальнейшем количество новых заболевших будет только расти.

"На следующей неделе мы ожидаем увеличение заболеваемости, связанное с тем, что студенты вернулись к учебе, поэтому город Киев будет находиться в "оранжевой" зоне до марта месяца по самым оптимистичным прогнозам", — подчеркнул Рубан.

Как известно, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.

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Решение принято в соответствии с пунктом 15 постановления Кабмина от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Как известно, правительство ввело карантин в марте и продлило его до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну разделили на 4 зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой действуют определенные ограничения.

Напомним, по состоянию на 23 сентября, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 3 497 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.