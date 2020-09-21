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Кабмин установил ограничения в "красных" зонах карантина: что запрещено

Они начнут действовать со вторника, 22 сентября

Фото: flickr.com Фото: flickr.com
Фото: flickr.com

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС установила ограничения в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности с учетом предложений региональных комиссий.

Они начнут действовать со вторника, 22 сентября, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

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Указано, что решение принято в соответствии с пунктом 15 постановления Кабмина от 22 июля 2020 года №641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Так, с 00:00 часов 22 сентября 2020 года будут установлены следующие ограничения по перечню, определяемому постановлением правительства №641.

В городе Чоп Закарпатской области ограничено:

- регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за часа сообщено Нацполицию;

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учебных заведений;

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- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и так далее. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

В Перемышлянском и Пустомытовском районах Львовской области ограничено:

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- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание). Исключение: учреждения и заведения по предоставлению социальных услуг экстренно, центры учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социальное патрулирование;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Ограничение не касается торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Также будут работать банковские и страховые учреждения, разрешается медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

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В городе Бережаны и в Залищицком, Збаражском, Тернопольском районах Тернопольской области ограничено:

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семи, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, пестицидами, семенами и посадочным материалом.

Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

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В городе Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области ограничено:

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учебных заведений соискателями образования, исключая учреждения дошкольного образования;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений предоставляющих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и тому подобное. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

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В городе Канев Черкасской области ограничено:

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учебных заведений соискателями образования;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание). Исключение: учреждения и заведения по предоставлению социальных услуг экстренно, центры учета бездомных лиц, мобильные бригады социально-психологической помощи, социальное патрулирование;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания. Ограничение не касается торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Также будут работать банковские и страховые учреждения, разрешается медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов, деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Заведения общественного питания могут осуществлять адресную доставку заказов.

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В Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой области ограничено:

- посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;

- посещение учебных заведений;

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и заведений предоставляющих социальные услуги экстренно, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи;

- прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и тому подобное. Исключение: торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.

Также разрешено производства банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи. Можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

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В городе Нежин и Носовском районе Черниговской области ограничено:

- посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные или реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме учреждений и учреждений, оказывающих социальные услуги экстренно (кризисно), центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи, социального патрулирования;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах культуры, кинотеатров, заведений общественного питания (ресторанов, кафе и тому подобное), торгово-развлекательных центров, других учреждений развлекательной деятельности, спортивных залов, фитнес-центров, торгового и бытового обслуживания населения. Кроме торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом.

Разрешено банковскую и страховую деятельности, а также медицинскую практику, ветеринарную практику, деятельность автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, технического обслуживания регистраторов расчетных операций, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий и предметов личного потребления, объектов почтовой связи. Также можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.

Как известно, правительство ввело карантин в марте и продлило его до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну разделили на 4 зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой действуют определенные ограничения.

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