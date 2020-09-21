В Украине за сутки зафиксировали 2 675 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 21 сентября, в Украине было 178 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 583 летальные, 78 184 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2 675 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц 672 пациента, умерли — 26 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 2 058 638 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5 322 случая;

Волынская область — 6 936 случаев;

Днепропетровская область — 4 118 случаев;

Донецкая область — 2 480 случаев;

Житомирская область — 5 059 случаев;

Закарпатская область — 9 189 случаев;

Запорожская область — 2 934 случая;

Ивано-Франковская область — 12 538 случаев;

Кировоградская область — 993 случая;

город Киев — 19 758 случаев;

Киевская область — 7 880 случаев;

Львовская область — 18 518 случаев;

Луганская область — 759 случаев;

Николаевская область — 2 551 случай;

Одесская область — 11 610 случаев;

Полтавская область — 1 534 случая;

Ровенская область — 11 242 случая;

Сумская область — 3 117 случаев;

Тернопольская область — 11 439 случаев;

Харьковская область — 15 133 случая;

Херсонская область — 818 случаев;

Хмельницкая область — 4 823 случая;

Черновицкая область — 13 165 случаев;

Черкасская область — 3 096 случаев;

Черниговская область — 3 341 случай.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 21 сентября в Центр поступило 2 641 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 242 579 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, за сутки 19 сентября в Украине фиксировали 2 966 новых случаев коронавируса, скончался от коронавирусной болезни 41 человек, выздоровели 758 пациентов.