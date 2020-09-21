В Украине за сутки зафиксировали 2 675 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 понедельника, 21 сентября, в Украине было 178 353 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 583 летальные, 78 184 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2 675 новых случаев коронавируса, выписаны из больниц 672 пациента, умерли — 26 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 2 058 638 тестирования методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 5 322 случая;
Волынская область — 6 936 случаев;
Днепропетровская область — 4 118 случаев;
Донецкая область — 2 480 случаев;
Житомирская область — 5 059 случаев;
Закарпатская область — 9 189 случаев;
Запорожская область — 2 934 случая;
Ивано-Франковская область — 12 538 случаев;
Кировоградская область — 993 случая;
город Киев — 19 758 случаев;
Киевская область — 7 880 случаев;
Львовская область — 18 518 случаев;
Луганская область — 759 случаев;
Николаевская область — 2 551 случай;
Одесская область — 11 610 случаев;
Полтавская область — 1 534 случая;
Ровенская область — 11 242 случая;
Сумская область — 3 117 случаев;
Тернопольская область — 11 439 случаев;
Харьковская область — 15 133 случая;
Херсонская область — 818 случаев;
Хмельницкая область — 4 823 случая;
Черновицкая область — 13 165 случаев;
Черкасская область — 3 096 случаев;
Черниговская область — 3 341 случай.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 21 сентября в Центр поступило 2 641 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 242 579 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, за сутки 19 сентября в Украине фиксировали 2 966 новых случаев коронавируса, скончался от коронавирусной болезни 41 человек, выздоровели 758 пациентов.