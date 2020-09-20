За сутки в Украине коронавирус обнаружили почти у 3 тысяч человек

По состоянию на 09:00 20 сентября, в Украине зарегистрировано 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 557 летальных, 77 512 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 2 966 новых случаев, скончался от коронавирусной болезни 41 человек, выздоровели 758 пациентов.
С начала пандемии проведено 2 038 850 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 5 268 случаев;
Волынская область — 6 856 случаев;
Днепропетровская область — 3 982 случая;
Донецкая область — 2 430 случаев;
Житомирская область — 4 988 случаев;
Закарпатская область — 9 154 случая;
Запорожская область — 2 879 случаев;
Ивано-Франковская область — 12 382 случая;
Кировоградская область — 985 случаев;
город Киев — 19 483 случая;
Киевская область — 7 744 случая;
Львовская область — 18 317 случаев;
Луганская область — 754 случая;
Николаевская область — 2 469 случаев;
Одесская область — 11 422 случая;
Полтавская область — 1 499 случаев;
Роненская область — 11 124 случая;
Сумская область — 3 023 случая;
Тернопольськая область — 11 247 случаев;
Харьковская область — 14 888 случаев;
Херсонская область — 813 случаев;
Хмельницкая область — 4 631 случай;
Черновицкая область — 13 042 случая;
Черкасская область — 3 035 случаев;
Черниговская область — 3 263 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 20 сентября 2020 в ЦОЗ поступило 2 893 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 239 938 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 09:00 19 сентября в Украине зарегистрировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 516 летальных, а 76754 пациента выздоровели.