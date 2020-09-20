За сутки в Украине коронавирус обнаружили почти у 3 тысяч человек

По состоянию на 09:00 20 сентября, в Украине зарегистрировано 175 678 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 557 летальных, 77 512 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По данным Минздрава, за прошедшие сутки зафиксировано 2 966 новых случаев, скончался от коронавирусной болезни 41 человек, выздоровели 758 пациентов.

С начала пандемии проведено 2 038 850 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5 268 случаев;

Волынская область — 6 856 случаев;

Днепропетровская область — 3 982 случая;

Донецкая область — 2 430 случаев;

Житомирская область — 4 988 случаев;

Закарпатская область — 9 154 случая;

Запорожская область — 2 879 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 382 случая;

Кировоградская область — 985 случаев;

город Киев — 19 483 случая;

Киевская область — 7 744 случая;

Львовская область — 18 317 случаев;

Луганская область — 754 случая;

Николаевская область — 2 469 случаев;

Одесская область — 11 422 случая;

Полтавская область — 1 499 случаев;

Роненская область — 11 124 случая;

Сумская область — 3 023 случая;

Тернопольськая область — 11 247 случаев;

Харьковская область — 14 888 случаев;

Херсонская область — 813 случаев;

Хмельницкая область — 4 631 случай;

Черновицкая область — 13 042 случая;

Черкасская область — 3 035 случаев;

Черниговская область — 3 263 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 20 сентября 2020 в ЦОЗ поступило 2 893 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 239 938 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 19 сентября в Украине зарегистрировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 516 летальных, а 76754 пациента выздоровели.