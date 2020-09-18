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В Украине обновили карантинные зоны: Киев останется в "оранжевой"

Ивано-Франковск, Тернополь, Коломыя, Калуш и Черновцы вышли из "красной" зоны

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании в пятницу, 18 сентября, обновила распределение Украины на карантинные зоны по уровню заболевания коронавирусом.

Новое зонирование будет действовать с 21 сентября в течение двух недель, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

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В частности, в "красную" зону со следующего понедельника войдут:

- город Чоп Закарпатской области;

- Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

- город Бережаны, Залищицький, Збаражский и Тернопольский районы Тернопольской области;

- город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

- город Канев Черкасской области;

- Герцаивский и Кельменецкий районы Черновицкой области;

- город Нежин и Носовский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону:

- Винница и Козятин Винницкой области;

- город Нововолынск, Киверцовский и Маневицкий район Волынской области;

- город Коростень, Лугинский и Овручский районы Житомирской области;

- город Ужгород, Раховский и Ужгородский районы Закарпатской области;

- Пологовский район Запорожской области;

- Ивано-Франковск, Калуш и Коломыя, Косовский, Рогатинский, Рожнятовский и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

- город Обухов, Киево-Святошинский и Барышевский районы Киевской области;

- Бродовский и Радеховский районы Львовской области;

- город Вознесенск Николаевской области;

- города Беляевка, Измаил и Черноморск, Березовский, Белгородской, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский, Тарутинский и Татарбунарский районы Одесской области;

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- города Дубно, Вараш и Острог, Демидовский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Ровенский район Ровенской области;

- город Сумы Сумской области;

- города Тернополь, Кременец и Чертков, Бережанский, Борщевский, Бучацкий, Гусятинский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Монастырский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, чертовски и Шумский районы Тернопольской области;

- города Харьков, Люботин и Великобурлукский районы Харьковской области;

- города Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

- город Смела, Каневский, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Стороженецкий районы Черновицкой области;

- Борознянский, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

- город Киев.

В "желтую" зону:

- города Могилев-Подольский и Хмельник, Винницкий, Калиновский, Козятинский, Литинский, Тивровский, Томашпольский и Хмельницкий районы Винницкой области;

- города Луцк и Владимир-Волынский, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивский, Луцкий, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

- города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Барановский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Любарский, Попильнянский, Пулинский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

- города Берегово, Мукачево и Хуст, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Иршавский, Межигорский, Мукачевский, Переченский, Свалявский и Тячевский районы Закарпатской области;

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- города Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Мелитопольский, Михайловский и Ореховский районы Запорожской области;

- города Болехов, Бурштын и Яремче, Богородчанский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыевский, Надвирнянский, Снятиский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

- города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Ирпень, Переяслав, Ржищев и Фастов, Белоцерковский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Иванковский, Кагарлицкий, Макаровский, Мироновский, Обуховский, Таращанский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

- города Лисичанск и Северодонецк, Беловодский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области;

- города Львов, Борислав, Дрогобыч, Самбор, Стрый и Червоноград, Жовковский, Городокский, Дрогобычский, Жидачевский, Жовковский, Золочевский, Каменка-Бугский, Николаевский, Самборский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

- города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский и Казанковский районы Николаевской области;

- города Одесса, Белгород-Днестровск, Подольск, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Беляевский, Килийский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский, Савранский, Саратский и Ширяевский районы Одесской области;

- город Ровно, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Острожский, Радивиловский, Рокитновский и Сарненский районы Ровенской области;

- города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Конотопский, Краснопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Роменский, Середина-Будский, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

- города Изюм, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Волчанский, Дергачевский, Зачипиловский, Змиевский, Золочевский, Изюмский, Кегичивский, Коломакский, Красноградский, Краснокуцкий, Нововодолажский, Первомайский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

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- города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

- города Черкассы, Ватутино, Золотоноша и Умань, Городищенский, Драбовский, Жашковский, Звенигородский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский, Черкасский, Чигиринский и Шполянский районы Черкасской области;

- город Новоднестровск, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

- города Чернигов и Прилуки, Бахмач, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский, Черниговский районы Черниговской области.

Напомним, 10 сентября Кабинет министров обновил правила разделения на зоны карантина. Теперь город или район относят к "красной" зоне в случае загруженности 75% коек в медицинских учреждениях региона в течение 5 дней подряд или превышения среднего уровня по стране заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения за 14 дней больше чем в 5 раз.

При этом в "красной" зоне разрешили работу школ и детских садов. Их будут закрывать только при условии, если на самоизоляцию отправили более 50% классов.

Как известно, правительство ввело карантин в марте и продлило его до 31 октября. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну разделили на 4 зоны по степени опасности распространения коронавируса. В каждой действуют определенные ограничения.

По состоянию на 18 сентября в Украине зафиксировали 169 472 случая коронавируса, 75 486 больных выздоровели, 3468 — скончались. Антирекорд по количеству новых случаев заражения был зафиксирован 17 сентября — за сутки заболело 3584 человека.

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