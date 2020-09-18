В Украине за сутки зафиксировали 3228 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 18 сентября, в Украине было 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3228 новых случаев коронавируса, выписаны 1573 пациента, умерли 68 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 985 802 тестирования методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5114 случаев;

Волынская область — 6689 случаев;

Днепропетровская область — 3765 случаев;

Донецкая область — 2313 случаев;

Житомирская область — 4774 случая;

Закарпатская область — 9031 случай;

Запорожская область — 2748 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 031 случай;

Кировоградская область — 967 случаев;

город Киев — 18 740 случаев;

Киевская область — 7476 случаев;

Львовская область — 17 869 случаев;

Луганская область — 706 случаев;

Николаевская область — 2320 случаев;

Одесская область — 10 924 случая;

Полтавская область — 1390 случаев;

Ровенская область — 10 917 случаев;

Сумская область — 2807 случаев;

Тернопольская область — 10 705 случаев;

Харьковская область — 14 264 случая;

Херсонская область — 766 случаев;

Хмельницкая область — 4339 случаев;

Черновицкая область — 12 793 случая;

Черкасская область — 2891 случай;

Черниговская область — 3133 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 18 сентября в Центр поступило 3603 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 233 664 сообщения о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 16 сентября, коронавирусное заболевание в Украине подтвердили у 3 584 человек — это рекорд с начала пандемии. Также известно, что 1 589 пациентов за сутки выздоровели, а 60 — умерли от осложнений.