Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 17 сентября, в Украине было 166 тысяч 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73 тысячи 913 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3584 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

При этом 1589 пациентов за сутки были выписаны из больниц, а 60 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.

Указано, что всего было проведено 1 млн 955 тысяч 211 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 5039 случаев;

Волынская область — 6593 случая;

Днепропетровская область — 3653 случая;

Донецкая область — 2272 случая;

Житомирская область — 4656 случаев;

Закарпатская область — 8931 случай;

Запорожская область — 2673 случая;

Ивано-Франковская область — 11 856 случаев;

Кировоградская область — 951 случай;

город Киев — 18 449 случаев;

Киевская область — 7342 случая;

Львовская область — 17 664 случая;

Луганская область — 689 случаев;

Николаевская область — 2252 случая;

Одесская область — 10 602 случая;

Полтавская область — 1363 случая;

Ровенская область — 10 797 случаев;

Сумская область — 2724 случая;

Тернопольская область — 10 394 случая;

Харьковская область — 13 915 случаев;

Херсонская область — 737 случаев;

Хмельницкая область — 4198 случаев;

Черновицкая область — 12 640 случаев;

Черкасская область — 2820 случаев;

Черниговская область — 3034 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 17 сентября в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 тысяч 61 сообщение о подозрении на коронавирус.

Ранее за сутки в Украине было зафиксировано 2 958 новых случаев коронавируса, при этом скончались 76 человек, а выздоровели 1514 пациентов.