Новый рекорд: в Украине за сутки зафиксировали почти 3600 случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 17 сентября, в Украине было 166 тысяч 244 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3400 летальных, 73 тысячи 913 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 3584 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
При этом 1589 пациентов за сутки были выписаны из больниц, а 60 человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.
Указано, что всего было проведено 1 млн 955 тысяч 211 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 5039 случаев;
Волынская область — 6593 случая;
Днепропетровская область — 3653 случая;
Донецкая область — 2272 случая;
Житомирская область — 4656 случаев;
Закарпатская область — 8931 случай;
Запорожская область — 2673 случая;
Ивано-Франковская область — 11 856 случаев;
Кировоградская область — 951 случай;
город Киев — 18 449 случаев;
Киевская область — 7342 случая;
Львовская область — 17 664 случая;
Луганская область — 689 случаев;
Николаевская область — 2252 случая;
Одесская область — 10 602 случая;
Полтавская область — 1363 случая;
Ровенская область — 10 797 случаев;
Сумская область — 2724 случая;
Тернопольская область — 10 394 случая;
Харьковская область — 13 915 случаев;
Херсонская область — 737 случаев;
Хмельницкая область — 4198 случаев;
Черновицкая область — 12 640 случаев;
Черкасская область — 2820 случаев;
Черниговская область — 3034 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 17 сентября в Центр поступило 3767 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 230 тысяч 61 сообщение о подозрении на коронавирус.
Ранее за сутки в Украине было зафиксировано 2 958 новых случаев коронавируса, при этом скончались 76 человек, а выздоровели 1514 пациентов.