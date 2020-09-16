В Украине за сутки снова зафиксировали более 2900 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 9:00 16 сентября, в Украине зарегистрировано 162 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 340 летальные, а 72 324 пациенты выздоровели.
По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 958 новых случаев. С начала пандемии проведено 1 925 482 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1 514 пациентов.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4976 случаев;
Волынская область — 6504 случая;
Днепропетровская область — 3539 случаев;
Донецкая область — 2180 случаев;
Житомирская область — 4543 случая;
Закарпатская область — 8829 случаев;
Запорожская область — 2591 случай;
Ивано-Франковская область — 11 677 случаев;
Кировоградская область — 934 случая;
город Киев — 18070 случаев;
Киевская область — 7207 случаев;
Львовская область — 17 430 случаев;
Луганская область — 653 случая;
Николаевская область — 2171 случай;
Одесская область — 10 277 случаев;
Полтавская область — 1307 случаев;
Ровенская область — 10 707 случаев;
Сумская область — 2640 случаев;
Тернопольская область — 10004 случая;
Харковская область — 13432 случаи;
Херсонская область — 702 случая;
Хмельницкая область — 4133 случая;
Черновицкая область — 12493 случаи;
Черкасская область — 2739 случаев;
Черниговская область — 2922 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 16 сентября 2020 в Центр поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 15 сентября, в Украине было 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3264 летальные, 70 810 пациентов выздоровели.