В Украине за сутки снова зафиксировали более 2900 новых случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 9:00 16 сентября, в Украине зарегистрировано 162 660 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 340 летальные, а 72 324 пациенты выздоровели.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 2 958 новых случаев. С начала пандемии проведено 1 925 482 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 1 514 пациентов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4976 случаев;

Волынская область — 6504 случая;

Днепропетровская область — 3539 случаев;

Донецкая область — 2180 случаев;

Житомирская область — 4543 случая;

Закарпатская область — 8829 случаев;

Запорожская область — 2591 случай;

Ивано-Франковская область — 11 677 случаев;

Кировоградская область — 934 случая;

город Киев — 18070 случаев;

Киевская область — 7207 случаев;

Львовская область — 17 430 случаев;

Луганская область — 653 случая;

Николаевская область — 2171 случай;

Одесская область — 10 277 случаев;

Полтавская область — 1307 случаев;

Ровенская область — 10 707 случаев;

Сумская область — 2640 случаев;

Тернопольская область — 10004 случая;

Харковская область — 13432 случаи;

Херсонская область — 702 случая;

Хмельницкая область — 4133 случая;

Черновицкая область — 12493 случаи;

Черкасская область — 2739 случаев;

Черниговская область — 2922 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 16 сентября 2020 в Центр поступило 3036 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 226 294 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 вторника, 15 сентября, в Украине было 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3264 летальные, 70 810 пациентов выздоровели.