В Украине за сутки зафиксировали более 2900 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 15 сентября, в Украине было 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3264 летальные, 70 810 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2905 новых случаев коронавируса, 1267 пациентов выздоровели, а 53 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 897 688 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4887 случаев;

Волынская область — 6428 случаев;

Днепропетровская область — 3430 случаев;

Донецкая область — 2154 случая;

Житомирская область — 4470 случаев;

Закарпатская область — 8756 случаев;

Запорожская область — 2503 случая;

Ивано-Франковская область — 11 510 случаев;

Кировоградская область — 929 случаев;

город Киев — 17714 случаев;

Киевская область — 7079 случаев;

Львовская область — 17 243 случая;

Луганская область — 620 случаев;

Николаевская область — 2114 случаев;

Одесская область — 9993 случая;

Полтавская область — 1253 случая;

Ровенская область — 10 635 случаев;

Сумская область — 2553 случая;

Тернопольская область — 9624 случая;

Харьковская область — 13 160 случаев;

Херсонская область — 661 случай;

Хмельницкая область — 4058 случаев;

Черновицкая область — 12394 случаи;

Черкасская область — 2688 случаев;

Черниговская область — 2846 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 15 сентября в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 223 тысячи 258 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что власти Украины выделят 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. В целом на борьбу с коронавирусом в 2021 году будет предусмотрено 19,4 млрд грн.