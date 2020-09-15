В Украине за сутки зафиксировали более 2900 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 вторника, 15 сентября, в Украине было 159 702 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3264 летальные, 70 810 пациентов выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2905 новых случаев коронавируса, 1267 пациентов выздоровели, а 53 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 897 688 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 4887 случаев;
Волынская область — 6428 случаев;
Днепропетровская область — 3430 случаев;
Донецкая область — 2154 случая;
Житомирская область — 4470 случаев;
Закарпатская область — 8756 случаев;
Запорожская область — 2503 случая;
Ивано-Франковская область — 11 510 случаев;
Кировоградская область — 929 случаев;
город Киев — 17714 случаев;
Киевская область — 7079 случаев;
Львовская область — 17 243 случая;
Луганская область — 620 случаев;
Николаевская область — 2114 случаев;
Одесская область — 9993 случая;
Полтавская область — 1253 случая;
Ровенская область — 10 635 случаев;
Сумская область — 2553 случая;
Тернопольская область — 9624 случая;
Харьковская область — 13 160 случаев;
Херсонская область — 661 случай;
Хмельницкая область — 4058 случаев;
Черновицкая область — 12394 случаи;
Черкасская область — 2688 случаев;
Черниговская область — 2846 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 15 сентября в Центр поступило 3159 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 223 тысячи 258 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что власти Украины выделят 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19. В целом на борьбу с коронавирусом в 2021 году будет предусмотрено 19,4 млрд грн.