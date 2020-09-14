Украина выделит 2,6 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19

Власти Украины выделят 2,6 млрд грн на закупку вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко на брифинге в понедельник, 14 сентября, говоря об увеличении расходов на медицину в 2021 году.

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"До 2023 года у нас есть реальная возможность обеспечить расходы на здравоохранение на уровне 5%. Идет увеличение в 2021 году до 4,2% ВВП на здравоохранение по сравнению с 3,4% в этом, и мы планируем выйти на уровень 5% в 2023 году", — рассказал он.

По его словам, в 2021 году увеличение расходов на медицину составит 27 млрд грн. В основном это касается зарплат из программы медицинских гарантий, приобретение оборудования для опорных больниц, развития экстренной медицинской помощи.

"Закупка вакцин от COVID — на эту программу предусмотрено 2,6 млрд грн", — отметил Марченко.

По его словам, в целом на борьбу с COVID-19 в следующем году будет предусмотрено 19,4 млрд грн.

В частности, кроме вакцин, планируется выделение 15,8 млрд грн по программе Медгарант. Еще 1 млрд грн выделят на предотвращение коронавируса в школах.

Напомним, 4 сентября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о переговорах с компанией AstraZeneca относительно будущей закупки вакцин. Также переговоры идут с другими компаниями-лидерами, которые находятся на третьей стадии испытаний.

Ранее также сообщалось, что вакцина, разработанная китайской компанией, в Украине ориентировочно будет стоить 1000 грн. Ею планируют вакцинировать в первую очередь врачей, сотрудников силовых структур, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не раньше марта 2021 года.

По состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине было 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 пациента выздоровели. При этом за прошедшие сутки зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов выздоровели, а 33 человека умерли.