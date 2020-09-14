В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине было 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов выздоровели, а 33 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 1 870 790 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4844 случая;

Волынская область — 6353 случая;

Днепропетровская область — 3342 случая;

Донецкая область — 2101 случай;

Житомирская область — 4390 случаев;

Закарпатская область — 8675 случаев;

Запорожская область — 2403 случая;

Ивано-Франковская область — 11 357 случаев;

Кировоградская область — 909 случаев;

город Киев — 17 429 случаев;

Киевская область — 6961 случай;

Львовская область — 17 057 случаев;

Луганская область — 600 случаев;

Николаевская область — 2051 случай;

Одесская область — 9687 случаев;

Полтавская область — 1223 случая;

Ровенская область — 10 555 случаев;

Сумская область — 2502 случая;

Тернопольская область — 9234 случая;

Харьковская область — 12 853 случая;

Херсонская область — 644 случая;

Хмельницкая область — 4008 случаев;

Черновицкая область — 12 252 случая;

Черкасская область — 2579 случаев;

Черниговская область — 2788 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 14 сентября в Центр поступило 2458 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 220 тысяч 99 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки умерли от коронавируса 30 человек.