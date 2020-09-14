В Украине за сутки зафиксировано почти 2,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине было 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов выздоровели, а 33 человека умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 1 870 790 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 4844 случая;
Волынская область — 6353 случая;
Днепропетровская область — 3342 случая;
Донецкая область — 2101 случай;
Житомирская область — 4390 случаев;
Закарпатская область — 8675 случаев;
Запорожская область — 2403 случая;
Ивано-Франковская область — 11 357 случаев;
Кировоградская область — 909 случаев;
город Киев — 17 429 случаев;
Киевская область — 6961 случай;
Львовская область — 17 057 случаев;
Луганская область — 600 случаев;
Николаевская область — 2051 случай;
Одесская область — 9687 случаев;
Полтавская область — 1223 случая;
Ровенская область — 10 555 случаев;
Сумская область — 2502 случая;
Тернопольская область — 9234 случая;
Харьковская область — 12 853 случая;
Херсонская область — 644 случая;
Хмельницкая область — 4008 случаев;
Черновицкая область — 12 252 случая;
Черкасская область — 2579 случаев;
Черниговская область — 2788 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 14 сентября в Центр поступило 2458 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 220 тысяч 99 сообщений о подозрении на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Украине за сутки умерли от коронавируса 30 человек.