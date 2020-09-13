В Украине за сутки умерли от COVID-19 30 человек

По состоянию на 9:00 13 сентября, в Украине зафиксировано 154 335 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 178 летальных, 68 893 пациенты выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за минувшие сутки зафиксировано 2 476 новых случаев. С начала пандемии проведено 1 856 467 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Всего за сутки выздоровело 547 пациентов.

Как отмечают на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны, за сутки в Украине от коронавирусной инфекции скончались 30 человек.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4 808 случаев;

Волынская область — 6 289 случаев;

Днепропетровская область — 3 262 случая;

Донецкая область — 2 095 случаев;

Житомирская область — 4 292 случая;

Закарпатская область — 8 625 случаев;

Запорожская область — 2 347 случаев;

Ивано-Франковская область — 11 215 случаев;

Кировоградская область — 904 случая;

город Киев — 17 261 случай;

Киевская область — 6 849 случаев;

Львовская область — 16 914 случаев;

Луганская область — 586 случаев;

Николаевская область — 1 953 случая;

Одесская область — 9 482 случая;

Полтавская область — 1 195 случаев;

Ровенская область — 10 469 случаев;

Сумская область — 2 401 случай;

Тернопольськая область — 8 882 случая;

Харьковская область — 12 584 случая;

Херсонская область — 628 случаев;

Хмельницкая область — 3 968 случаев;

Черновицкая область — 12 117 случаев;

Черкасская область — 2 495 случаев;

Черниговская область — 2 714 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 13 сентября 2020 года, в ЦОЗ поступило 2 379 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 217 641 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 09:00 12 сентября, в Украине зарегистрировано 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, а 68 346 пациентов выздоровели. За сутки выздоровел 1 341 пациент.