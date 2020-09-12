В Украине за сутки зафиксировано более 3 000 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 09:00 12 сентября, в Украине зарегистрировано 151 859 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 148 летальных, а 68 346 пациентов выздоровели. За сутки выздоровел 1 341 пациент.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья (ЦОЗ) сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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По данным Минздрава, за сутки в Украине зафиксировано 3 103 новых случая. С начала пандемии проведено 1 834 165 тестирований методом ПЦР.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4 756 случаев;

Волынская область — 6 224 случая;

Днепропетровская область — 3 176 случаев;

Донецкая область — 2 026 случаев;

Житомирская область — 4 194 случая;

Закарпатская область — 8 532 случая;

Запорожская область — 2 242 случая;

Ивано-Франковская область — 11 083 случая;

Кировоградская область — 892 случая;

Город Киев — 16 тысяч 951 случай;

Киевская область — 6 тысяч 750 случаев;

Львовская область — 16 774 случая;

Луганская область — 562 случая;

Николаевская область — 1 929 случаев;

Одесская область — 9 382 случая;

Полтавская область — 1 161 случай;

Ровенская область — 10 369 случаев;

Сумская область — 2 323 случая;

Тернопольская область — 8 657 случаев;

Харьковская область — 12 404 случая;

Херсонская область — 596 случаев;

Хмельницкая область — 3 850 случаев;

Черновицкая область — 11 988 случаев;

Черкасская область — 2 384 случая;

Черниговская область — 2 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 12 сентября 2020 в Центр поступило 3233 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 215 262 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 11 сентября в Украине было 148 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67005 пациентов выздоровели.