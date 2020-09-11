Происшествия вчера, 12:36

Тимошенко преодолела коронавирус, но продолжает лечиться от пневмонии

Лидер "Батькивщины" получила отрицательный результат теста на COVID-19

Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko
Юлия Тимошенко. Фото: facebook.com/YuliaTymoshenko

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас она продолжает лечение воспаления легких, сообщила в пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", — написала спикер Тимошенко в соцсети.

По ее словам, лидер "Батькивщины" сейчас чувствует себя уже значительно лучше.

"Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", — резюмировала Сорока.

Читайте также:
Член политсовета "Батькивщины" нардеп Крулько заразился коронавирусом

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщала пресс-секретарь политика Марина Сорока, течение болезни у Тимошенко было тяжелым, а по данным СМИ, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

2 сентября Тимошенко сообщила, что болеет уже почти две недели и до выздоровления еще далеко, однако кризисное состояние миновало.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Пандемия повысила инициативность и инновационность сотрудников — HR-директор "Дарницы"
Пандемия повысила инициативность и инновационность сотрудников — HR-директор "Дарницы"
Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения
Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения
Новый рекорд: в Украине за сутки подтвердили более 3100 новых случаев коронавируса
Новый рекорд: в Украине за сутки подтвердили более 3100 новых случаев коронавируса
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Глава "Укроборонпрома" Абромавичус подал в отставку

  3. Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения

  4. Ключевой китайский инвестор Мотор Сич: давление на нас происходит не из коммерческой сферы

  5. Масштабное ДТП под Киевом: число погибших возросло до 6 человек

Загрузка...