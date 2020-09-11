Тимошенко преодолела коронавирус, но продолжает лечиться от пневмонии

Лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко получила отрицательный тест на коронавирус.

Сейчас она продолжает лечение воспаления легких, сообщила в пятницу, 11 сентября, пресс-секретарь политика Марина Сорока в Facebook.

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"Только что Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен", — написала спикер Тимошенко в соцсети.

По ее словам, лидер "Батькивщины" сейчас чувствует себя уже значительно лучше.

"Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", — резюмировала Сорока.

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как сообщала пресс-секретарь политика Марина Сорока, течение болезни у Тимошенко было тяжелым, а по данным СМИ, она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

2 сентября Тимошенко сообщила, что болеет уже почти две недели и до выздоровления еще далеко, однако кризисное состояние миновало.