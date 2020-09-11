Новый рекорд: в Украине за сутки подтвердили более 3100 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 пятницы, 11 сентября, в Украине было 148 тысяч 756 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3076 летальных, 67 тысяч 5 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 3144 новых случая коронавируса — это рекорд количества новых больных в сутки, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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При этом в течение 10 сентября в стране были выписаны 1128 пациентов, а 53 человека умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Указано, что всего было проведено 1 млн 806 тысяч 428 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4690 случаев;

Волынская область — 6161 случай;

Днепропетровская область — 3093 случая;

Донецкая область — 1942 случая;

Житомирская область — 4055 случаев;

Закарпатская область — 8453 случая;

Запорожская область — 2136 случаев;

Ивано-Франковская область — 10 953 случая;

Кировоградская область — 885 случаев;

город Киев — 16 523 случая;

Киевская область — 6648 случаев;

Львовская область — 16 626 случаев;

Луганская область — 532 случая;

Николаевская область — 1851 случай;

Одесская область — 9157 случаев;

Полтавская область — 1130 случаев;

Ровенская область — 10 217 случаев;

Сумская область — 2229 случаев;

Тернопольская область — 8377 случаев;

Харьковская область — 12 112 случаев;

Херсонская область — 576 случаев;

Хмельницкая область — 3695 случаев;

Черновицкая область — 11 847 случаев;

Черкасская область — 2294 случая;

Черниговская область — 2574 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 11 сентября в Центр поступило 3285 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 212 тысяч 29 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на утро 10 сентября в Украине было 145 тысяч 612 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3023 летальные, 65 тысяч 877 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 2582 новых случая коронавируса, а выздоровели — 1174 пациента.