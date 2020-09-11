Киев — в оранжевой карантинной зоне: какие вводятся ограничения

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) отнесла Киев к "оранжевой" зоне по распространению коронавируса.

Местные власти согласились с таким разделением и введут с 14 сентября новые ограничения, сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге 11 сентября.

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Таким образом, с понедельника в Киеве вводятся такие новые ограничения:

- проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных) мероприятий с участием до 220 людей с учетом 1 человек на 10 м;

- запрещена работа заведений размещения, кроме гостиниц;

- в профессиональных и учреждениях высшего образования разрешено обучение группами до 20 человек;

- временное ограничение на проведение плановых госпитализаций. Исключение — медпомощь беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативным больным и случаи, когда есть риск для жизни пациента;

- запрещена деятельность спортзалов, кроме заведений, которые могут обеспечить не более 1 человека на 10 м;

- запрещена работа санаториев и лагерей в столице и пригороде;

- в общественном транспорте может быть заполнено 50% сидячих мест.

Известно, что регион считается с широким распространением COVID-19, если в нем есть хотя бы один из трех пунктов:

- загруженность коек в больницах для госпитализации пациентов с COVID-19 составляет более 50%;

- среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА менее 24 на 100 тысяч населения в течение последних 7 дней;

- более 40 новых больных на 100 тысяч населения — то есть новые случаи на 100 тысяч населения за 14 дней.

По состоянию на 10 сентября в Киеве загруженность коек — 52%, а уровень новых больных — 128 случаев на 100 тысяч. В норме только уровень тестирования — 216 на 100 тысяч.

Напомним, по состоянию на утро 11 сентября в Украине зафиксировали новый рекорд по количеству больных — 3144 случая за сутки, из них 404 — в Киеве.

Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал 3 тысячи случаев за сутки на конец сентября — начало октября, но эту отметку Украина достигла значительно раньше.