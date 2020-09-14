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2 часа назад

ВОЗ прогнозирует всплеск смертей от коронавируса в Европе в октябре-ноябре

За минувшие сутки ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения СOVID-19

Пандемия Covid-19. Фото: Pixabay Пандемия Covid-19. Фото: Pixabay
Пандемия Covid-19. Фото: Pixabay

В октябре и ноябре 2020 года в Европе ожидается всплеск числа летальных случаев, связанных с коронавирусной болезнью СOVID-19.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает AFP.

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"Будет еще хуже. В октябре, ноябре мы увидим рост смертности", — заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в комментарии агентству.

Указано, что в настоящее время в европейских странах резко возросло число случаев заражения коронавирусом, хотя количество летальных исходов остается относительно стабильным.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 29 млн. От осложнений умерли более 920 тысяч человек.

При этом за минувшие сутки ВОЗ зафиксировала самый большой суточный прирост новых случаев заражения — почти 308 тысяч.

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Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине было 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 пациента выздоровели.

При этом за прошедшие сутки зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов выздоровели, а 33 человека умерли.

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