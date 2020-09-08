Происшествия 1 час назад

ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса

Когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени

Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash
Пандемия Covid-19. Фото: Unsplash

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия COVID-19 не является последней.

На брифинге 7 сентября он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой пандемии коронавируса.

Кратко и по делу в Telegram

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", — признал гендиректор ВОЗ.

По его словам, когда придет следующая пандемия, мировое сообщество должно быть готово в большей степени.

Ранее Тедрос Аданом Гебреисус заявлял, что бесконтрольная отмена ограничительных мер, которые были введены из-за пандемии коронавируса, может привести к настоящей катастрофе.

Читайте также:
"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии

Кроме того, в ВОЗ признали, что пандемия коронавируса не зависит от сезонности.

Также в ВОЗ заявляли, что карантинные ограничения сами по себе не смогут полностью остановить распространение коронавируса.

А еще Гебреисус пугал, что без жестких действий во всех странах, направленных на борьбу с коронавирусом, миллионы людей могут умереть от COVID-19.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинский производитель креветок приостановил работу из-за карантина
Украинский производитель креветок приостановил работу из-за карантина
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой для себя, но ходят в маске, — опрос
Большинство украинцев не считают коронавирус угрозой для себя, но ходят в маске, — опрос
В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артиллерийские базы
В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артиллерийские базы
Загрузка...
Новое видео
"Знизу постукали": як кияни оцінили музичне шоу Зеленського на День Незалежності

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Ярославский станет генеральным инвестором и координатором "Кремниевой Долины" в Харькове

  3. В Швейцарии открыли 15-километровый железнодорожный тоннель в Альпах (ФОТО)

  4. ВОЗ призвала мир готовиться к новой пандемии коронавируса

  5. В НБУ поддержали повышение размера гарантированного банковского вклада до 600 тысяч грн

Загрузка...