"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что период пандемии коронавируса является "самыми темными временами" для человечества.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с председателем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом, сообщает пресс-служба МВФ.

"Это самые темные времена для человечества на протяжении моей жизни", — заявила Георгиева.

По ее словам, экономики развивающихся стран особенно уязвимы в этот момент. Их системы здравоохранения неустойчивы, они уже сильно пострадали от экономических неурядиц.

"Поскольку мир реагирует на пандемию коронавируса, иногда может показаться, что необходимо найти компромисс: или спасать жизни, или добывать средства к существованию. На самом деле, это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней — необходимое условие для спасения средств к существованию", — отметила Георгиева.

По словам чиновницы, МВФ использует ресурс в размере $1 трлн для помощи странам. Кроме того, Фонд намерен удвоить доступность чрезвычайных ресурсов с $50 до $100 млрд — средства, которые могут помочь развивающимся странам.

Как сообщалось, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса COVID-19, из них более 59,2 тысячи летальных, более 229 тысяч человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках ("антиколомойского закона" — Delo.ua) и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.