Происшествия 50 минут назад

"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии

Экономики развивающихся стран особенно уязвимы в этот момент

"Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии "Это самые темные времена для человечества" — глава МВФ о пандемии
Кристалина Георгиева. Фото: begemot.media

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева отметила, что период пандемии коронавируса является "самыми темными временами" для человечества.

Об этом она сказала на совместной пресс-конференции с председателем Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебреисусом, сообщает пресс-служба МВФ.

Кратко и по делу в Telegram

"Это самые темные времена для человечества на протяжении моей жизни", — заявила Георгиева.

По ее словам, экономики развивающихся стран особенно уязвимы в этот момент. Их системы здравоохранения неустойчивы, они уже сильно пострадали от экономических неурядиц.

"Поскольку мир реагирует на пандемию коронавируса, иногда может показаться, что необходимо найти компромисс: или спасать жизни, или добывать средства к существованию. На самом деле, это ложная дилемма: взятие вируса под контроль и спасение жизней — необходимое условие для спасения средств к существованию", — отметила Георгиева.

По словам чиновницы, МВФ использует ресурс в размере $1 трлн для помощи странам. Кроме того, Фонд намерен удвоить доступность чрезвычайных ресурсов с $50 до $100 млрд — средства, которые могут помочь развивающимся странам.

Читайте также:
МВФ примет решение по Украине в ближайшие две недели — Офис президента

Как сообщалось, в мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,1 млн случаев коронавируса COVID-19, из них более 59,2 тысячи летальных, более 229 тысяч человек выздоровели.

Ранее сообщалось, что Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной Радой закона о банках ("антиколомойского закона" — Delo.ua) и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

Напомним, Украина, помимо активного продолжения переговоров об открытии новой программы расширенного финансирования EFF, ведет с МВФ также консультации о возможном получении финансирования в рамках заявленного Фондом на 50 млрд долларов механизма неотложной финансовой помощи для стран с низким уровнем доходов и развивающихся экономик, страдающих от эффекта пандемии коронавируса.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Винницкой области 5 больных на коронавирус находятся в тяжелом состоянии
В Винницкой области 5 больных на коронавирус находятся в тяжелом состоянии
В Италию из Украины отправились 20 врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
В Италию из Украины отправились 20 врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
В Турции из-за коронавируса запретили выходить на улицу людям моложе 20 лет
Загрузка...
Новое видео
Юлия Шум: Как спортхаб ЕБШ подстроился под карантин

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Сомнительные запреты: почему юристы критикуют новые правила карантина от Кабмина

  3. В МВФ назвали условия для выделения финпомощи Украине

  4. Трамп уволил генинспектора по разведке, рассказавшего о разговоре с Зеленским

  5. Новые даты мировых кинопремьер: Disney уточнил график выхода фильмов

Загрузка...