За границей от коронавируса умерли 5 украинцев, 166 — лечатся

По состоянию на 3 апреля за рубежом 5 украинских граждан умерли от коронавируса, вызванного SARS-CoV-2.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

При этом 11 украинцев выздоровели: в Италии (2), Нигерии (1), ОАЭ (1), Польше (2), ФРГ (1) и Японии (4).

Всего на данный момент 166 граждан Украины за рубежом проходят лечение: в Италии (121), Греции (16), Германии (4), Польше (4), Доминиканской Республике (4), Австрии (3), Бельгии (1), Великобритании и Северной Ирландии (1), Испании (1), Нигерии (1), Нидерландах (1), ОАЭ (1), Португалии (1), России (1), на Сейшельских островах (1), в Сербии (1), США (1), Таиланде (1), Швейцарии (1) и Швеции (1).

Кроме того, в МИД сообщили, что по состоянию на 20:00 3 апреля 13 тысяч 817 граждан Украины обратились в дипучреждения в рамках системы "Защита".

В то же время во всем мире зафиксировали уже более 1,1 млн пациентов с коронавирусом, из них выздоровели — более 229,3 тысяч, а умерли — 59 245 человек, сообщает Worldometers.

Наибольшее количество инфицированных зафиксировали в США — 277 475. Среди них умерли 7 402 пациенты и выздоровели — 12 283.

Далее идет Италии — 119 827 инфицированных, Испания — 119 199, Германия — 91 159 и Китай — 81 639.

В Китае, который ранее был лидером по количеству инфицированных, за минувшие сутки зафиксировали 19 новых зараженных. Большинство китайских больных уже выздоровели — 76 755 пациентов. В то же время там умерли 3 326 человек.

Указано, что больше всего умерших зафиксировано в Италии — 14 681 и Испании — 11 198.

Кроме Китая, много выздоровевших в Испании — 30 513, Германии — 24 575, Италии — 19 758 и Иране — 17 935.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.