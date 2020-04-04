В Украине зафиксировано почти 1100 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.
Всего за прошлые сутки было зафиксировано 154 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 66 случаев;
Волынская область — 17 случаев;
Днепропетровская область — 14 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 9 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 28 случаев;
Ивано-Франковская область — 94 случая;
Кировоградская область — 19 случаев;
Город Киев — 195 случаев;
Киевская область — 77 случаев;
Львовская область — 14 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 26 случаев;
Полтавская область — 8 случаев;
Ровенская область — 31 случай;
Сумская область — 37 случаев;
Тернопольская область — 135 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 8 случаев;
Хмельницкая область — 10 случаев;
Черновицкая область — 206 случаев;
Черкасская область — 61 случай;
Черниговская область — 5 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля 2020 года, в Украине было зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальные, а 19 человек уже выздоровели. При этом в Киеве на данный момент зарегистрировано 180 подтвержденных случаев коронавируса.