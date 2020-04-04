В Украине зафиксировано почти 1100 случаев коронавируса

По состоянию на 10:00 субботы, 4 апреля, в Украине 1096 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 28 летальных, а 23 пациента выздоровели.

Всего за прошлые сутки было зафиксировано 154 новых случая COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 66 случаев;

Волынская область — 17 случаев;

Днепропетровская область — 14 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 9 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 28 случаев;

Ивано-Франковская область — 94 случая;

Кировоградская область — 19 случаев;

Город Киев — 195 случаев;

Киевская область — 77 случаев;

Читайте также: Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию

Львовская область — 14 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 26 случаев;

Полтавская область — 8 случаев;

Ровенская область — 31 случай;

Сумская область — 37 случаев;

Тернопольская область — 135 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 8 случаев;

Хмельницкая область — 10 случаев;

Черновицкая область — 206 случаев;

Черкасская область — 61 случай;

Черниговская область — 5 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 4 апреля 2020 года в Центр поступило 636 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5040 сообщений о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 пятницы, 3 апреля 2020 года, в Украине было зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 23 летальные, а 19 человек уже выздоровели. При этом в Киеве на данный момент зарегистрировано 180 подтвержденных случаев коронавируса.