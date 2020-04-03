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Коронавирусом в Украине заболели уже 942 человека

За сутки зафиксировано 138 новых подтвержденных случаев COVID-19

Коронавирусом в Украине заболели уже 942 человека Коронавирусом в Украине заболели уже 942 человека
Коронавирус в Украине. Фото: dnipro.depo.ua

По состоянию на 10:00 3 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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В частности, за сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Таким образом, на сегодняшний день в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 23 летальных случаев от коронавируса в Украине.

При этом 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 61 случай;

Волынская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 12 случаев;

Донецкая область — 8 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 24 случая;

Запорожская область — 22 случая;

Ивано-Франковская область — 81 случай;

Кировоградская область — 15 случаев;

Город Киев — 180 случаев;

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Киевская область — 70 случаев;

Львовская область — 13 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 20 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 25 случаев;

Сумская область — 30 случаев;

Тернопольская область — 114 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 7 случаев;

Черновицкая область — 171 случай;

Черкасская область — 55 случаев;

Черниговская область — 5 случаев.

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При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине было 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Как сообщалось, 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.

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