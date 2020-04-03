Коронавирусом в Украине заболели уже 942 человека

По состоянию на 10:00 3 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 942 случая коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В частности, за сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Таким образом, на сегодняшний день в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19 ПЦР-исследованием. Всего зафиксировано 23 летальных случаев от коронавируса в Украине.
При этом 19 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
По регионам коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 61 случай;
Волынская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 12 случаев;
Донецкая область — 8 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 24 случая;
Запорожская область — 22 случая;
Ивано-Франковская область — 81 случай;
Кировоградская область — 15 случаев;
Город Киев — 180 случаев;
Киевская область — 70 случаев;
Львовская область — 13 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 20 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 25 случаев;
Сумская область — 30 случаев;
Тернопольская область — 114 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 7 случаев;
Черновицкая область — 171 случай;
Черкасская область — 55 случаев;
Черниговская область — 5 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 3 апреля в Центр поступило 570 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 4404 сообщения о подозрении на коронавирус.
Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине было 804 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Как сообщалось, 25 марта правительство объявило о чрезвычайной ситуации в стране и продлило карантин до 24 апреля 2020 года.