В Украине уже 804 случая коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.
Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.
В Минздраве добавили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:
Винницкая область — 51 случай;
Волинская область — 10 случаев;
Днепропетровская область — 10 случаев;
Донецка область — 7 случаев;
Житомирская область — 6 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 19 случаев;
Ивано-Франковская область — 74 случая;
Кировоградская область — 7 случаев;
город Киев — 160 случаев;
Киевская область — 64 случая;
Львовская область — 11 случаев;
Луганская область — 3 случая;
Одесская область — 14 случаев;
Полтавская область — 5 случаев;
Ровенская область — 19 случаев;
Сумская область — 26 случаев;
Тернопольская область — 106 случаев;
Харковская область — 1 случай;
Херсонская область — 4 случая;
Хмельницкая область — 6 случаев;
Черновецкая область — 143 случая;
Черкасская область — 54 случая;
Черниговская область — 3 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3 834 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом.
За сутки в Украине от этой инфекции скончались три человека: двое в Ивано-Франковской области и один в Черновицкой. Выписано после лечения 2 человека в Запорожской области.
По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине было зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.