В Украине уже 804 случая коронавирусной болезни COVID-19

По состоянию на 10:00 2 апреля, в Украине 804 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели.

Об этом со ссылкой на данные Центра общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

В Минздраве добавили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена в следующих регионах:

Винницкая область — 51 случай;

Волинская область — 10 случаев;

Днепропетровская область — 10 случаев;

Донецка область — 7 случаев;

Житомирская область — 6 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 19 случаев;

Ивано-Франковская область — 74 случая;

Кировоградская область — 7 случаев;

город Киев — 160 случаев;

Киевская область — 64 случая;

Львовская область — 11 случаев;

Луганская область — 3 случая;

Одесская область — 14 случаев;

Полтавская область — 5 случаев;

Ровенская область — 19 случаев;

Сумская область — 26 случаев;

Тернопольская область — 106 случаев;

Харковская область — 1 случай;

Херсонская область — 4 случая;

Хмельницкая область — 6 случаев;

Черновецкая область — 143 случая;

Черкасская область — 54 случая;

Черниговская область — 3 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 2 апреля 2020 года в Центр поступило 484 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 3 834 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом.

За сутки в Украине от этой инфекции скончались три человека: двое в Ивано-Франковской области и один в Черновицкой. Выписано после лечения 2 человека в Запорожской области.

По состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине было зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.