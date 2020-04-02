Общество 1 час назад

В Украине из-за коронавируса могут организовать мобильные госпитали — Зеленский

Мобильные госпитали могут появиться в некоторых областях Украины

В Украине из-за коронавируса могут организовать мобильные госпитали — Зеленский В Украине из-за коронавируса могут организовать мобильные госпитали — Зеленский
Владимир Зеленский. Фото: YouTube

В ряде регионов Украины могут организовать мобильные госпитали.

Об этом в своем видеообращении сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Продолжается совместная подготовка к оперативному развертыванию мобильных госпиталей в отдельных регионах Украины в случае возникновения необходимости", — сказал Зеленский.

Напомним, по состоянию на 22:00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом.

Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В целом, 13 человек уже выздоровели.

За сутки в Украине от этой инфекции скончались три человека: двое в Ивано-Франковской области и один в Черновицкой. Выписано после лечения 2 человека в Запорожской области.

Как заявил замглавы Минздрава Виктор Ляшко, всего летальных случаев после заражения коронавирусной инфекцией фиксируют у тех украинцев, которые болеют сахарным диабетом.

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