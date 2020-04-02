В Украине уже почти 800 человек заразилось коронавирусной инфекцией

По состоянию на 22:00 1 апреля, в Украине лабораторно подтверждено 794 случая инфицирования коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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"По данным ЦОС (Центр общественного здоровья — Delo.ua), по состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованиями случаев COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В целом, 13 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме — говорится в сообщении.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в стране лабораторно подтверждены 125 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 в 18 областях, а также в Киеве и оккупированном Донецке.

"По информации Министерства здравоохранения Украины по состоянию на 22:00 1 апреля в течение суток лабораторно подтверждено 125 случаев заболевания коронавирус COVID-19, а именно: Черновицкая — 39, город Киев — 26, Ивано-Франковская — 10, Тернопольская — 8, Киевская — 7, Запорожская — 6, Львовская — 5, Ровенская — 4, Волынская — 3, Хмельницкая — 3, Полтавская — 3, Винницкая — 2, Одесская — 2, Черкасская — 2, Днепропетровская — 1, Донецк — 1, Житомирская — 1, Кировоградская — 1 и Черниговская — 1", — говорится в сообщении.

За сутки в Украине от этой инфекции скончались три человека: двое в Ивано-Франковской области и один в Черновицкой. Выписано после лечения 2 человека в Запорожской области.

Напомним, по состоянию на 10:00 1 апреля 2020 года, в Украине зафиксировано 669 случаев коронавирусной болезни COVID-19.