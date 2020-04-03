Политика 10 минут назад

Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию

Президент подписал указ о помощи Италии в борьбе с пандемией коронавируса

Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию Зеленский утвердил отправку медиков и спирта в Италию
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии в рамках ее борьбы с пандемией.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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В частности, документом предусматривается, что бригада украинских медиков отправится в Италию для помощи в борьбе с пандемией COVID-19 и обмена опытом. Часть врачей будет определена Министерством здравоохранения Украины, другие — Министерством внутренних дел.

"Украинские специалисты получат неоценимый опыт, пока у нас нет пика болезни. И вернутся, когда будут наиболее востребованы дома. Этот опыт нельзя ничем заменить. За это время мы продвинемся вперед в лечении COVID-19 и будем иметь специалистов, которые изучат различные случаи лечения в Италии", — подчеркнул Зеленский.

Предполагается, что Украина обеспечит оплату и защиту врачам, а итальянская сторона — проживание и питание.

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"У врачей будет лучшая защита, все спецсредства: надежные защитные костюмы, очки, достаточно перчаток, маски. Это взаимная помощь, ведь Италия тоже окажет свою помощь. Мы координируемся в этом", — отметил президент.

Также в ОП информировали, что на следующей неделе планируется поставка в Италию медицинского спирта, объем которой определяется с учетом потребностей внутреннего украинского рынка.

Напомним, Минздрав Украины обещает поднять втрое зарплату работникам "скорых".

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