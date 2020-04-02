Минздрав обещает поднять втрое зарплату работникам "скорых"

Фельдшеры и водители "Скорой помощи", так же, как и врачи, получат соответствующие надбавки.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сообщает Telegram-канал Минздрава.

По его словам, работникам скорых будут увеличены оклады втрое.

"В списке специальностей есть, в частности, и все должности "экстренки" — в пункте про врачей других специальностей, которые заняты лечением лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Однако возникло недоразумение — мне поступило немало сообщений, якобы ни фельдшеров, ни водителей скорой там нет, так как не прописано отдельно. Эта информация не соответствует действительности" — отметил Степанов.

Министр добавил, что работники скорой есть в этом перечне, но чтобы избежать недоразумений, в приказ внесут корректировки и пропишут это отдельно.

Соответствующая информация появится в течение дня на сайте Минздрава. Там будут перечислены абсолютно все категории.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Закон, в частности, предусматривает доплату в размере до 300% заработной платы медикам и другим работникам, задействованным в лечении больных COVID-19,