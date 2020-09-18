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В Николаевской ОГА вспышка коронавируса: заболел губернатор, его зам и ряд чиновников

В ОГА не осталось руководителей

Александра Трайтли заболел коронавирусом. Фото: Николаевская ОГА Александра Трайтли заболел коронавирусом. Фото: Николаевская ОГА
Александра Трайтли заболел коронавирусом. Фото: Николаевская ОГА

В Николаевской областной государственной администрации все руководство заразилось коронавирусом.

Об этом со ссылкой на собственные источники в ОГА сообщает местное издание "НикВести".

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Указано, что у заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли подтвердилось коронавирусное заболевание.

Помимо этого, по информации источника, все сотрудники Департамента финансов отправились на карантин из-за вспышки COVID-19.

Также отмечается, что в отделе кадров Николаевской ОГА не смогли назвать, кто на сегодняшний день исполняет обязанности главы ОГА и его заместителей.

Таким образом, в администрации не осталось руководителей.

Сообщается, что 14 сентября стало известно, что у главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника подтвердили коронавирусное заболевание.

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Перед этим, 12 сентября, Стадник был на похоронах главы николаевского "Нацкорпуса" Дениса Янтаря, где присутствовало больше 100 человек.

Вслед за главой ОГА на больничный ушла и его заместительница Татьяна Стахевич, а также советник, которого Стадник планирует назначить своим первым заместителем.

Кроме того, короноворисное заболевание подтвердилось у ряда сотрудников ОГА в нескольких управлениях.

К тому же, коронавирусом заразилась  руководительница патронатной службы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк, о чем она сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, за прошедшие сутки (17 сентября) в Украине зафиксировано 3228 новых случаев коронавируса, выписаны 1573 пациента, умерли 68 человек.

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