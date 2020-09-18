В Николаевской ОГА вспышка коронавируса: заболел губернатор, его зам и ряд чиновников

В Николаевской областной государственной администрации все руководство заразилось коронавирусом.

Об этом со ссылкой на собственные источники в ОГА сообщает местное издание "НикВести".

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Указано, что у заместителя главы Николаевской облгосадминистрации Александра Трайтли подтвердилось коронавирусное заболевание.

Помимо этого, по информации источника, все сотрудники Департамента финансов отправились на карантин из-за вспышки COVID-19.

Также отмечается, что в отделе кадров Николаевской ОГА не смогли назвать, кто на сегодняшний день исполняет обязанности главы ОГА и его заместителей.

Таким образом, в администрации не осталось руководителей.

Сообщается, что 14 сентября стало известно, что у главы Николаевской облгосадминистрации Александра Стадника подтвердили коронавирусное заболевание.

Перед этим, 12 сентября, Стадник был на похоронах главы николаевского "Нацкорпуса" Дениса Янтаря, где присутствовало больше 100 человек.

Вслед за главой ОГА на больничный ушла и его заместительница Татьяна Стахевич, а также советник, которого Стадник планирует назначить своим первым заместителем.

Кроме того, короноворисное заболевание подтвердилось у ряда сотрудников ОГА в нескольких управлениях.

К тому же, коронавирусом заразилась руководительница патронатной службы Николаевской облгосадминистрации Марина Волошенюк, о чем она сообщила на своей странице в Facebook.

Напомним, за прошедшие сутки (17 сентября) в Украине зафиксировано 3228 новых случаев коронавируса, выписаны 1573 пациента, умерли 68 человек.