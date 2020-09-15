Кернес на больничном, но не в коме — мэрия Харькова

Распространяемая в СМИ информация о том, что мэр Харькова Геннадий Кернес находится в коме, не соответствует действительности.

Об этом заявил директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

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"Он действительно с четверга на больничном, но не в коме", — заверил Сидоренко.

"Эта информация (о тяжелом состоянии Кернеса) распространяется пабликами, связанными с его политическими оппонентами. Это связано не только с осенним обострением, но и с обострением политической борьбы накануне местных выборов", — добавил он.

В свою очередь бизнесмен Павел Фукс также опроверг информацию о коме харьковского городского главы, с которым у него дружеские отношения.

"Это ложь. Говорил с ним 30 минут назад. Геннадий Адольфович действительно болеет, но при этом бодр и полон сил", — написал Фукс в Telegram-канале.

Ранее издание ZN.UA со ссылкой на источники в Офисе президента сообщило, что Геннадия Кернеса доставили в больницу с двусторонним воспалением легких и у него крайне сложная форма коронавируса. По информации источников, он находится в коме.

В последний раз Кернеса видели на публике 23 августа — на день города. Источники сообщили, что он заболел в первых числах сентября. В больницу попал на прошлой неделе.

Информация о том, что у Кернеса коронавирус, появилась еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба опровергла, что у него подтвержден COVID-19.