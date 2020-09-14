Мэр Харькова Кернес находится в коме с двусторонней пневмонией — СМИ

Городской председатель Харькова Геннадий Кернес доставлен в больницу с двусторонним воспалением легких, у него крайне сложная форма коронавируса.

Об этом со ссылкой на источники в Офисе президента сообщает ZN.UA.

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В частности, источники в ОПУ и Харьковской мэрии сообщили изданию, что Кернес находится в коме, однако, является ли эта кома искусственной или следствием тяжести заболевания, собеседники не уточнили.

Известно, что в последний раз Кернеса видели на публике 23 августа — на день города.

По данным источников, мэр Харькова заболел в первых числах сентября, а в больницу попал на прошлой неделе.

В то же время указано, что информация об инфицировании коронавирусом Кернеса появились еще в начале сентября. Тогда его пресс-служба отрицала, что у него подтвержден COVID-19.

14 сентября директор Департамента информации и связей с общественностью горсовета Юрий Сидоренко заявил, что обязанности Кернеса пока исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. При этом он отказался отвечать, госпитализирован ли Кернес и какой у него диагноз, сославшись на неразглашение медицинской тайны.

Позже Сидоренко прокомментировал "Стране" слухи о том, что Кернес якобы впал в кому.

"Никакой комы нет. Все слухи о том, что он в коме и без сознания распространяют телеграмм-каналы, близкие к политическим оппонентам. Есть некоторые проблемы со здоровьем, которые абсолютно решаемые. Я у него не был, но медперсонал, который недавно от него вышел, говорит, что он "контактный". Уверяют, что он в сознании", — заявил руководитель пресс-службы мэрии Харькова.

В тоже время источник в окружении Кернеса сказал изданию, что хотя он и не в коме, но состояние у него тяжелое.

По состоянию на утро понедельника, 14 сентября, в Харьковской области в целом подтвердили 12 тысяч 853 случая коронавируса.

Напомним, по состоянию на 9:00 понедельника, 14 сентября, в Украине было 156 797 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 211 летальных, 69 543 пациента выздоровели. При этом за прошедшие сутки зафиксировано 2462 новых случая коронавируса, 650 пациентов выздоровели, а 33 человека умерли.