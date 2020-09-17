Местные выборы: больные коронавирусом cмогут проголосовать из дома

Украинские граждане, которые болеют коронавирусной болезнью или имеют подозрение на COVID-19, смогут проголосовать на местных выборах дома.

Для этого необходимо подать заявку до 23 октября включительно, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в четверг, 17 сентября.

На вопрос, смогут ли проголосовать на местных выборах люди, которым поставили диагноз или которые имеют подозрение на него, министр ответил: "Конечно, смогут: это конституционное право любого человека — голосовать, участвовать в выборах".

По его словам, таким людям нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию до 20:00 последней пятницы перед днем голосования (23 октября) и оставить заявление, что они должны проголосовать дома из-за коронавирусной болезни.

Таким образом, в день голосования к ним домой приедет комиссия в средствах защиты и даст возможность проголосовать.

В то же время министр не уточнил: больной COVID-19 должен обязательно прийти в избирательную комиссию лично либо может обратиться по телефону или написать письмо.

В свою очередь представитель Центральной избирательной комиссии Константин Хивренко в комментарии hromadske объяснил, что, согласно действующему законодательству, для того, чтобы проголосовать дома, нужно подать письменное заявление с медицинской справкой.

Однако не обязательно лично приносить заявление: это могут сделать, например, родственники, соседи или знакомые.

В то же время он уточнил, что ЦИК еще может принять какие-то дополнительные разъяснения или Верховная Рада изменит законодательство. Последнее представитель ЦИК называет маловероятным из-за временных границ.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 16 сентября, коронавирусное заболевание в Украине подтвердили у 3 584 человек — это рекорд с начала пандемии. Также известно, что 1 589 пациентов вчера выздоровели, а 60 — умерли от осложнений.

Всего в Украине за все время эпидемии коронавирусное заболевание обнаружили у 166 244 людей, из них выздоровели 73 913 пациентов, а 3 400 — умерли от осложнений. Продолжают лечиться от коронавируса 88 931 человек.

Напомним, местные выборы в Украине пройдут в воскресенье, 25 октября. Будут выбирать депутатов местных советов — сельских и поселковых, городских, районных и областных, районных в городах, а также мэра Киева и глав почти всех городов, сел и территориальных общин.