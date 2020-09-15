ЦИК определила, с какой суммы начинается подкуп избирателя на местных выборах

Центральная избирательная комиссия приняла ряд постановлений, в частности, о разъяснении относительно запрета предоставления денежных средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров, услуг, работ, ценных бумаг, кредитов, лотерей, других материальных ценностей (непрямого подкупа) во время местных выборов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

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"Сегодня на нашем заседании шла дискуссия, что же такое подкуп избирателей и как с ним бороться. Законодательство определяет, что ЦИК должен принять данное разъяснение, которое запрещает предоставлять денежные средства безвозмездно или на льготных условиях товары, услуги, работы, ценные бумаги, кредиты, лотереи, другие материальные ценности, которые называются косвенным подкупом. Соответственно, ЦИК определила, что считается подкупом, или стоимость товаров — это 63 грн 6 копеек", — пояснил член ЦИК Виталий Грень, отвечающий за координацию вопроса предвыборной агитации.

По его словам, если политическая партия или кандидат распространяет агитационную продукцию, которая стоит больше 63,06 грн, это можно считать подкупом избирателя.

"Также эти агитационные вещи должны быть оплачены или изготовлены за счет избирательного фонда — не просто кандидат должен вытащить из кармана деньги или открытку, где напечатать, или флажок... Наоборот, агитация должна быть изготовлена из денег избирательного фонда", — добавил он.

Как сообщалось, Верховная Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости на местных выборах.

Ранее в Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания.