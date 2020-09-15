Политика 20 минут назад

Местные выборы: Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости

Поскольку такая норма якобы является ограничением реализации пассивного избирательного права

Иллюстративное фото из открытых источников Иллюстративное фото из открытых источников
Иллюстративное фото из открытых источников

Верховная Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости на местных выборах.

Парламентарии 325 голосами одобрили соответствующий законопроект №3995, сообщает "РБК-Украина".

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В частности, в пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины №1256 от 29 ноября 2016 года, такую ​​справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.

"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", — подчеркивается в ней.

При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах.

Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:

- кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);

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- кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.

В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен будет указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.

Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.

Ранее в Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

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