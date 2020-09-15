Местные выборы: Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости

Верховная Рада отменила необходимость кандидатам подавать справки о несудимости на местных выборах.
Парламентарии 325 голосами одобрили соответствующий законопроект №3995, сообщает "РБК-Украина".
В частности, в пояснительной записке указано, что, согласно приказу Министерства внутренних дел Украины №1256 от 29 ноября 2016 года, такую справку предоставляют в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса.
"Указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, что, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", — подчеркивается в ней.
При этом справка о наличии или отсутствии судимости требуется не от всех кандидатов на местных выборах.
Согласно действующему законодательству, указанную справку не нужно предоставлять:
- кандидатам в депутаты сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 тысяч человек);
- кандидатам на должность сельского, поселкового, городского главы.
В связи с этим данный закон исключает норму Избирательного кодекса Украины, которая требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах. Кандидат должен будет указать свою несудимость в автобиографии, без предоставления справки.
Как известно, территориальные избирательные комиссии с 15 сентября начали прием документов от кандидатов, которые хотят принять участие в местных выборах.
Ранее в Окружной административный суд Киева (ОАСК) поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".