Местные выборы: в МВД будут жестко реагировать на попытки построения "предвыборных сетей"

Правоохранители будут жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения на местных выборах в Украине.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в связи с началом избирательной кампании, сообщает пресс-служба МВД.

В частности, он обратился ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах.

"Хочу предупредить: в МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса. Мы будем жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения", — пообещал Аваков.

При этом он констатировал, что информация о таких попытках у МВД уже появляется.

Также министр рассказал, что правоохранительные органы тесно сотрудничают с Центральной избирательной комиссией и "Гражданской сетью "Опора", которые осуществляют тщательный мониторинг предвыборной гонки и фиксируют нарушения.

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К тому же, в Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

Аваков также подчеркнул, что эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19 и карантина, поэтому он просит кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей.

"Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав. Давайте проведем эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, — четко, чисто и честно", — призвал глава МВД.

Напомним, 5 сентября в Украине официально стартовала избирательная кампания.