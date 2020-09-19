В Украине за сутки зарегистрировали 3 240 новых случаев COVID-19

По состоянию на 09:00 19 сентября в Украине зарегистрировано 172 712 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 516 летальных, а 76754 пациента выздоровели.

Об этом со ссылкой на Центр общественного здоровья сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По данным Минздрава, за сутки зафиксировано 3 240 новых случаев, скончалось 48 ранее заболевших пациентов, выздоровело 1 268 человек.

С начала пандемии всего проведено 2 014 923 тестирования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

На сегодняшний день коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 5 200 случаев;

Волынская область — 6 783 случая;

Днепропетровская область — 3 878 случаев;

Донецкая область — 2 371 случай;

Житомирская область — 4 931 случай;

Закарпатская область — 9 110 случаев;

Запорожская область — 2 829 случаев;

Ивано-Франковская область — 12 212 случаев;

Кировоградская область — 973 случая;

город Киев — 19 140 случаев;

Киевская область — 7 611 случаев;

Львовськая область — 18 129 случаев;

Луганская область — 735 случаев;

Николаевская область — 2 374 случая;

Одесская область — 11 205 случаев;

Полтавская область — 1 461 случай;

Ровенская область — 11 015 случаев;

Сумская область — 2 916 случаев;

Тернопольськая область — 11 016 случаев;

Харковская область — 14 464 случая;

Херсонская область — 790 случаев;

Хмельницкая область — 4481 случай;

Черновицкая область — 12 917 случаев;

Черкасская область — 2 983 случая;

Черниговская область — 3188 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 19 сентября 2020 года в ЦОЗ поступило 3381 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 237 045 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, по состоянию на 9:00 пятницы, 18 сентября, в Украине было 169 472 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3468 летальных, 75 486 пациентов выздоровели.