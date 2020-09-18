Хасиды отступили: паломники на границе постепенно возвращаются в Беларусь

Число хасидов на границе Беларуси и Украины напротив пункта пропуска Новые Яриловичи постепенно уменьшается.
Сейчас там может быть около 600 паломников, они постепенно возвращаются на территорию Беларуси, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.
Указано, что перед этим рядом с украинской границей находилось около 1000 человек, которые не оставляли надежды попасть в Украину.
При этом им постоянно предоставляли разъяснения, что во время карантина въезд иностранцев в Украину запрещен.
Ранее сообщалось, что у четырех паломников-хасидов, которые находятся в буферной зоне на границе с Украиной, обнаружили коронавирус.
Как известно, из-за пандемии коронавируса Украина ограничила паломничество хасидов в Умань на праздник Рош-ха-Шана.
Несмотря на это, тысячи евреев попытались попасть в страну через Беларусь и в итоге несколько дней оставались в нейтральной зоне между двумя странами.
Из-за ситуации с паломниками Министерство иностранных дел Украины обратилось к Беларуси с просьбой не оформлять на выезд в Украину лиц, не подпадающих под категорию исключений из запрета на въезд.
В то же время, Министерство внутренних дел Израиля попросило Украину пропустить паломников.
По данным главного раввина Киева Ионафана Биньямина Марковича, на границе Украины с Беларусью находились от 1500 до 2500 паломников-хасидов, еще 300−400 иностранцев пытались попасть в Украину со стороны Румынии.
Напомним, 16 сентября Украина приняла решение закрыть пункт пропуска Новые Яриловичи, паломники-хасиды остались в буферной зоне.
В свою очередь в Беларуси просили Украину пропустить паломников.