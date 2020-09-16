Кабмин решил закрыть КПП на границе с Беларусью

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

За соответствующее решение проголосовали 16 сентября во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. В МВД подчеркнули, что люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения — к святым местам в Украине.

14 сентября в пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, начали прибывать значительные группы хасидов, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт на месяц.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить город Умань Черкасской области.

Перед этим мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.