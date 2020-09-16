Общество 40 минут назад

Кабмин решил закрыть КПП на границе с Беларусью

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни

Фото: пресс-центр ГПСУ Фото: пресс-центр ГПСУ
Фото: пресс-центр ГПСУ

Кабинет Министров Украины поддержал закрытие пункта пропуска на границе с Беларусью в Черниговской области "Новые Яриловичи".

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

Кратко и по делу в Telegram

За соответствующее решение проголосовали 16 сентября во время заседания правительства.

Такие ограничительные меры введены из-за распространения коронавирусной болезни.

Читайте также:
В Умани местные жители не пускали хасидов на место паломничества (ВИДЕО 18+)

Сейчас там находятся паломники-хасиды, которые не оставляют попыток попасть в Украину. В МВД подчеркнули, что люди обеспечены продуктами питания и медикаментами.

Как сообщалось ранее, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству договориться с Украиной о предоставлении "зеленого коридора" для евреев-хасидов, которые не могут из Беларуси попасть в пункт назначения — к святым местам в Украине.

14 сентября в пункт пропуска "Новые Яриловичи", что на границе с Беларусью, начали прибывать значительные группы хасидов, несмотря на то, что въезд для иностранцев закрыт на месяц.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, когда хасиды смогут посетить город Умань Черкасской области.

Перед этим мэр Умани заявлял, что готов перекрывать дороги в город, если хасиды массово захотят туда приехать.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Каждому четвертому предпринимателю отказали в кредите по программе "5-7-9%" — опрос ЕБА
Каждому четвертому предпринимателю отказали в кредите по программе "5-7-9%" — опрос ЕБА
Представители бизнеса выступили против повышения налогов в период кризиса — ЕБА
Представители бизнеса выступили против повышения налогов в период кризиса — ЕБА
Говорить о переносе минских переговоров пока рано — Зеленский
Говорить о переносе минских переговоров пока рано — Зеленский
Загрузка...
Новое видео
12 систем масштабирования бизнеса: как вырасти до 95 филиалов в 20 странах мира — Дмитрий Корчевский, ШАГ

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Смертельное ДТП в Киеве: мотоциклист сбил пешехода, погибли три человека (ФОТО, ВИДЕО)

  3. Украина выиграла у России суд по продаже Проминвестбанка

  4. Глава Минфина пояснил, почему миссия МВФ передумала ехать в Украину

  5. Рейтинг Зеленского упал ниже 30%. Недовольны его работой 57% украинцев, — социологи

Загрузка...