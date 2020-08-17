Общество 1 час назад

Мэр Умани собирается заблокировать въезд в город для хасидов (ВИДЕО)

Цебрий планирует решить вопрос о недопущении иудейских паломников в Умань с Владимиром Зеленским

Иудеи-хасиды. Фото: Getty Images Иудеи-хасиды. Фото: Getty Images
Иудеи-хасиды. Фото: Getty Images

Городской голова Умани Александр Цебрий заявил, что в случае массового приезда паломников-хасидов на празднование иудейского Нового года Рош ха-Шана готов заблокировать въезды в город.

Об этом мэр сообщил в своем видеообращении в Facebook.

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По словам Цебрия, в Умани до последнего надеялись, что решение о запрете традиционных празднований Рош ха-Шана, на которые съезжаются тысячи паломников со всего мира, будет принято на общегосударственном уровне.

Однако этого не произошло, а Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС, по его словам, считает возможным в сентябре приезд тысяч хасидов.

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Мэр заявил, что он готов к наиболее радикальным мерам, но в рамках действующего законодательства. Цебрий напомнил, как перекрывали блокпостами въезд на территорию Умани.

"Это решение может принять городская комиссия ТЭБ и ЧС. Я хочу услышать ... как вы отнесетесь, если на период Рош ха-Шана мы примем следующие меры предосторожности", — обратился он к жителям города.

Помимо этого, городской голова планирует уже сегодня ехать в Киев, чтобы ждать под Офисом президента Владимира Зеленского. Цебрий хочет объяснить главе государства опасность приезда хасидов для этого года.

Ранее Цебрий уже заявлял, что из-за пандемии коронавируса прибытие десятков тысяч паломников-хасидов в Умань Черкасской области на празднование Рош Ха-Шана в 2020 году невозможно.

Позднее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить приезд хасидов в город Умань Черкасской области для традиционного празднования Рош ха-Шана.

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