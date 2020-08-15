Мэр Черкасс призвал Зеленского не допустить приезда хасидов в Умань

Скандально известный мэр Черкас Анатолий Бондаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить приезда хасидов в город Умань Черкасской области для традиционного празднования Рош ха-Шана.

Об этом городской председатель заявил в своем Facebook.

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"Как председатель Черкасского регионального отделения Ассоциации городов Украины хочу обратиться к власти: мэры глубоко возмущены ситуацией вокруг возможного приезда хасидов для празднования Рош ха-Шана", — написал он в соцсети.

Бондаренко напомнил, что местные общины и самоуправление — основа украинской государственности: так говорит Конституция, так говорит Европейская Хартия по правам человека.

"Но нынешнее правительство иногда перебирает на себя функции органов местного самоуправления. Нас возмущает история с принятием решения по хасидам. Получается, украинцы сейчас не имеют права свободно посетить Израиль и США, где уровень эпидемической угрозы значительно выше украинского. А вот местные граждане имеют право приехать в украинский город и свободно праздновать здесь религиозный праздник", — возмутился мэр Черкасс.

Он считает, что десятки тысяч человек, которые могут быть носителями Covid-19, несут угрозу населению не только Умани, Черкасской области, но и всей Украины.

"Это нарушает права украинских граждан, ставит нас в несправедливое положение перед иностранцами. Украинцам запрещали праздники, лишали права на работу, достойную жизнь, запрещали работу учреждений культуры, досуга. Но все это почему-то разрешено иностранным гражданам на территории Украины", — отмечает Бондаренко.

Он заверил, что добивается справедливости.

"Мы обращаемся к президенту Зеленскому как к гаранту наших прав. Господин президент, вмешайтесь в ситуацию. Услышьте мнение общин", — призвал мэр.

Напомним, во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать карантин в городе раньше всей страны, а его действия — популизмом. При этом президент отметил, что у городского головы 19 уголовных производств.

В свою очередь мэр Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности, а также напомнил экс-лидеру "95 Квартала" о "танцах на корпоративах" в 2013-14 годах, когда в стране проходил Евромайдан.

Как сообщалось, власти Черкасс с 1 мая смягчили карантин для части предпринимателей города, хотя в Украине такие послабления были запланированы на 11 мая.

В связи с этим полиция начала уголовное производство. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в свою очередь заявил, что ослабление карантина в городе безопасно, а правоохранительных органов он не боится.

Также мэр обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с напоминанием о коррупционных скандалах вокруг окружения главы государства и предостерег от давления на город.

Позже суд приостановил решение городских властей по иску облгосадминистрации.