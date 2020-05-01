Реагирование будет жестким — Аваков пригрозил мэру Черкасс за ослабление карантина

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту принятия исполкомом Черкасского горсовета решения об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

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Как отмечают правоохранители, горисполком разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

"Несмотря на то, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", исполнительный комитет отказался его отменить. Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирус (6 — в сутки), из них 112 — в городе Черкассы, девять человек погибли (1 — за прошедшие сутки)", — сообщили в полиции.

Сегодня, 1 мая, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений").

Правоохранители напомнили, что карантин в случае положительного эпидемиологической ситуации начнут ослаблять с 12 мая 2020 и будет делать это исключительно правительство Украины по согласованию с главным государственным санитарным врачом Украины.

"С целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований — привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП)", — отмечается в сообщении.

В свою очередь, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что принятое исполкомом Черкасского горсовета решение об ослаблении карантинных ограничений в городе с 1 мая является риском для здоровья и жизни людей, и на него будут предприняты меры реагирования.

"Господин городской голова Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким!", — написал Аваков в своем микроблоге в Twitter в пятницу.

Пане голово міста Черкас, ви загралися! Припиніть ризикувати здоров'ям і життям людей заради політичних ігор! Реагування буде жорстким!https://t.co/6Wd2ZsIC9G — Arsen Avakov (@AvakovArsen) May 1, 2020

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге заявил, что решение Черкасского горсовета открыть с 1 мая магазины и учреждения общественного питания может нивелировать всю работу по борьбе с распространением коронавирусной инфекции за полтора месяца и "привести к катастрофическим последствиям".

"Действиям городской власти будет дана соответствующая оценка, в том числе и правоохранительным органами" — заявил Степанов.

Как сообщалось ранее, 24 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представил стратегию выхода страны из карантина.