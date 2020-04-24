Кабмин представил план выхода из карантина: в первую очередь откроют парки и автомойки

Премьер-министр Денис Шмыгаль представил стратегию выхода страны из карантина.

Об этом он сообщил в Telegram.

Денис Шмыгаль заявил, что начаться выход из карантина может уже с 11 мая, а сама стратегия состоит из пяти этапов.

✅ Первый этап — откроют парки и скверы, некоторые заведения красоты, разрешат оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами. Разрешат работу, кафе, автомоек, а так же нотариусова и юридических фирм.

Условие: необходимо, чтобы в течение 10 дней со дня окончания карантина количество больных не увеличивалось более чем на 5%.

✅ Второй этап — возобновление учебы в выпускных классах, работы ресторанов на вынос, гостиниц, спортзалов и фитнес-центров, а также соревнования, в которых участвуют не более 50 человек, но без зрителей.

Условие: количество случаев заражения коронавирусом снижалось, а число тех, кто выздоровел, — росло.

✅ Третий этап — откроются кинотеатры и театры, ТРЦ (без игровых площадок), заведения питания, отдельные учебные заведения, метрополитену разрешаются спецперевозки. Также разрешаются междугородние пассажирские перевозки в пределах области.

Условие: количество тех, кто выздоровел, должно вдвое превышать количество новых случаев заболевания.

✅Четвертый этап — позволит возобновить работу метрополитена и всего наземного транспорта, работу всех заведений питания и культуры, ТРЦ, а также плановой и стоматологической помощи.

Условие: количество новых случаев ежедневно не превышает 5 на область.

✅ Финал: отмена всех ограничений

Условие: по всей стране фиксируются единичные случаи коронавируса.

В ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Об этом в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 заявил заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, украинская лабораторная сеть готова проводить миллион тестов в сутки — их регистрируют как украинские производители, также есть немецкие и американские аналоги.

Главное, чтобы подтвердили (эффективность — Delo.ua) именно этих ИФА-тестов на антитела к новому коронавирусу. Сейчас появилось большое количество тестов на коронавирус.