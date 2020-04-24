Общество 1 час назад

Украина начала производство первых отечественных ПЦР-тестов на COVID-19

На следующей неделе ожидается почти 400 тысяч тестов, которые также распределят между регионами

Украина начала производство первых отечественных ПЦР-тестов на COVID-19 Украина начала производство первых отечественных ПЦР-тестов на COVID-19
Фото: Апостроф

В Украине началось производство первых отечественных ПЦР-тестов на коронавирус.

Об этом заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, который также является секретарем координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

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"Сегодня (24 апреля — Delo.ua) мы получили первую партию — это 200 тысяч тестов. Они на выходных разъедутся по областям, по специальным лабораториям, где проведут ПЦР-тестирование", — рассказал Тимошенко.

По его словам, на следующей неделе ожидают еще почти 400 тысяч тестов, которые также распределят между регионами.

Ранее Офис президента сообщил о старте в Украине клинических испытаний лекарственного средства, который может помочь уменьшить негативное влияние коронавирусной болезни.

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Напомним, в ближайшее время в Украине, с большой долей вероятности, будет запущено массовое ИФА-тестирование населения на наличие антител к новому коронавирусу SARS-CoV-2 (ранее он именовался 2019-nCoV).

Ранее сообщалось, что в Украине на один млн населения делают в среднем 1418 тестирований на коронавирус COVID-19, что является самым низким показателем в Европе.

Перед этим министр здравоохранения Максим Степанов инициировал регулярное тестирование украинских медиков на коронавирус. В частности, медицинским работникам теперь делают тесты на COVID-19 раз в 5 дней.

 

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